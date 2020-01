GENOA ROMA FONSECA / La Roma torna al successo in campionato, sul campo del Genoa. I giallorossi di mister Fonseca si sono imposti 3-1 al Marassi.

Tra i protagonisti del match anche Spinazzola: "Ha fatto una bellissima partita come Under - ammette il tecnico ai microfoni di 'SkySport' - Tutti i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, il primo tempo abbiamo fatto una partita quasi perfetta. Non dovevamo permettere, però, che negli ultimi secondi il Genoa facesse gol.

Siamo consapevoli di quello fatto contro Torino e Juventus, abbiamo perso ma fatto una buona partita, non c'è motivo di non avere fiducia".

DERBY - "E' una partita speciale per tutti, è molto facile per me adesso, ho poco da scegliere avendo questi giocatori a disposizione ma prima testa alla Coppa Italia".

PELLEGRINI - "E' un giocatore che ha qualità, è il calciatore con più assist nella nostra squadra, stiamo creando tanto ma dovremmo sbagliare meno nell'ultimo passaggio".

