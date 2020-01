CALCIOMERCATO JUVENTUS PARMA PARATICI / Tra una manciata di minuti la Juventus scenderà in campo per la sfida casalinga contro il Parma. Prima del calcio d'inizio ha parlato Fabio Paratici ai microfoni di 'Sky Sport': "Siamo vicini alla famiglia Anastasi. È un calciatore di tutta Italia e non solo della Juve. L'altra sera ho spiegato ai miei figli chi sono questi grandi campioni che hanno ispirato tutti noi. Giochiamo una partita per volta. Siamo su un cammino buono facendo una grande stagione e speriamo di continuare".Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

SCAMBIO COL BARCELLONA - "Stiamo parlando col Barcellona dei due ragazzi, molto promettenti.

Abbiamo tenuto Pereira molti anni con noi ma ha bisogno di un determinato tipo di calcio. Abbiamo individuato da loro un calciatore più bomber all'italiana. Sarà una cosa giusta per entrambi, stiamo procedento.? È uscita questa estate in termini di ragionamenti generali ma non c'è stato nessun interesse concreto ne da parte nostra che da quella loro".

