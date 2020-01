GENOA ROMA SPINAZZOLA MAROTTA INTER / C'è anche Leonardo Spinazzola tra i protagonisti della vittoria della Roma sul campo del Genoa. Il laterale giallorosso, rientrato nella capitale dopo il trasferimento saltato all'Inter, ha risposto così a Marotta e all'Inter ai microfoni di 'Sky Sport': "Visite mediche? Io sto bene, mi sembra una follia considerarmi rotto.

Penso che il direttoreabbia già parlato a riguardo, adesso guardo avanti. Era importante oggi, mi sono allenato anche a Milano in palestra e appena tornato a Roma mi sono allenato per farmi trovare pronto. È stata una settimana bella intensa, volevo fare una bella partita e vincere. Ogni giocatore vuole il meglio per sé, vuole vincere e essere al 100% per la propria squadra. Adesso penso solo alla Roma e a preparare le prossime partite contro".

