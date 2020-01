ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Non tutti i campionati sono ricominciati inquesto periodo di inverno rigido. La Premier League non si è mai fermata, nemmeno durante il periodo natalizio, ma il Chelsea stavolta si. Fermato dal Newcastle. Jorginho gioca semplice, anche troppo, Emerson Palmieri in campo troppo tardi. E Kean brucia un'altra occasione, stavolta concessa da Ancelotti. A fare bene ci pensa Chico Macheda, che fa volare il suo Panathinaikos nel campionato greco. Brutte notizie invece dall'Australia, dove si ferma Diamanti.

ITALIANS, DA JORGINHO A MACHEDA: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5,5 - Probabilmente una partecipazione alla manovra anche sulla trequarti offensiva dei Blues avrebbe potuto aiutare a scardinare la buona difesa del Newcastle. Il suo gioco manca di coraggio.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 6,5 - Subentra al 75' rilevando James e costruisce subito, insieme alla collaborazione di Jorginho, la più grossa occasione Blues sciupata però da Abraham. Poco dopo prova la gran botta dalla distanza terminata a lato di pochissimo.

ADAM MASINA (Watford) 6 - Resta molto basso conro un avversario blasonato come il Tottenham, nonostante sia in caduta libera rispetto ad un anno fa. Difende bene, anche se a discapito delle progressioni sulla fascia.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6 - Gara priva di errori la sua, anche se il West Ham non riesce ad andare oltre l'1-1 interno con l'Everton di Ancelotti e Kean. Concede pochissimo.

MOISE KEAN (Everton) 5 - Ancelotti gli da' fiducia e lo lancia titolare nella sfida sul campo del West Ham del connazionale Ogbonna, salvo sostituito al 74' con Niasse. Comprensibilmente fra l'altro, perché di occasioni non gliene capitano affatto. E nemmeno ne crea.

NON HANNO GIOCATO: -

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 6 - Soffre qualcosa di troppo il suo Everton in quella che comunque è sicuramente una trasferta insidiosa sul campo del West Ham. Raccoglie comunque un punto, pur andando in svantaggio.

Bene la tenuta mentale dei suoi ragazzi e, al di là del colpo di testa vincente di Diop sugli sviluppi di un calcio di punizione, anche la retroguardia.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) - La Ligue 1 riprende il 24 gennaio.

PIETRO PELLEGRI (Monaco) - La Ligue 1 riprende il 24 gennaio.

NON HANNO GIOCATO: -

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) s.v. - Subentra a 15' dal termine della gara vinta 2-1 sul campo del Magonza al posto di Kwon Chang-Hoon.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) - La Saudi Professional League riprende il 23 gennaio.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese è terminato.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 6,5 - Fa tutto in appena mezz'ora di gioco. Sventaglia il cross col quale Berisha porta in vantaggio (con una girata di testa bellissima) il Western United. La sua squadra ne rifila 3 nei primi 21' al Central Coast Mariners, ma al 30' è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio sostituito da Jertec.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) - Il campionato ungherese riprenderà il 25 gennaio.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7,5 - Man of the match del suo Panathinaikos sul terreno di gioco dello Xanthi. Al minuto 50 insacca il gol del definitivo 1-0 su assist di Zahid che consente alla sua squadra di vincere e salire al quarto posto in classifica. Piena zona play-off quindi, da mantenere fino alla fine ad ogni costo.

DANIELE VERDE (AEK) 6,5 - E' suo l'assist che consente ad Oliveira di raddoppiare le marcature dell'AEK con l'AEL Larissa. La partita finisce 3-0 e l'AEK mantiene sei lunghezze di vantaggio dalla quarta in classifica che adesso è il Panathinaikos di Macheda.

NON HANNO GIOCATO: -

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) - Il campionato ungherese riprenderà il 25 gennaio.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

JORGINHO (CHELSEA) 5,5

MOISE KEAN (EVERTON) 5

TOP

ALESSANDRO DIAMANTI (WESTERN UNITED) 6,5

DANIELE VERDE (AEK) 6,5

FEDERICO MACHEDA (PANATHINAIKOS) 7,5