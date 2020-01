PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO GENOA ROMA / Il primo tempo della sfida di Marassi tra Genoa e Roma si chiude con gli ospiti in vantaggio. Dopo soli cinque minuti i giallorossi trovano il vantaggio grazie ad un tiro-cross di Under che attraversa l'area senza deviazioni e sorprende Perin sul palo lontano. Dopo un paio di occasioni in cui la squadra capitolina potrebbe raddoppiare, arriva la migliore occasione per i padroni di casa. Al 33' Biraschi mette in area un pallone teso e pericoloso che supera Pau Lopez ma Ghiglione colpisce male di testa e la consegna al portiere avversario. Al 44' arriva il meritato raddoppio giallorosso. Spinazzola mette in area un cross teso che Biraschi infila nella propria porta. Dopo solo un minuto il Genoa accorcia le distanze con Pandev, che lanciato da Schone supera il portiere avversario con un pallonetto e fa 1-2. Prima frazione divertente che vede i giallorossi in vantaggio di un gol.

GENOA

Perin 5

Biraschi 5

Goldaniga 6

Romero 5.5

Ghiglione 5.5

Cassata 5.5

Schöne 6.5

Sturaro 5.5

Barreca 6

Pandev 7

Sanabria 5.5

All.

Nicola 5

ROMA

Pau Lopez 6

Santon 5.5

Mancini 6

Smalling 6.5

Spinazzola 6.5

Diawara 6

Veretout 5.5

Under 7

Pellegrini 6.5

Kluivert 5.5

Dzeko 6

All. Fonseca 7

Arbitro: Maresca 6

TABELLINO

GENOA-ROMA 1-2 (risultato parziale)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ghiglione, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. A disposizione: Radu, Marchetti, Ankersen, Pajac, El Yamiq, Jagiello, Agudelo, Behrami, Radovanovic, Favilli, Destro, Pinamonti. All. Nicola

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Diawara, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Peres, Jesus, Cetin, Cristante, Kalinic. All. Fonseca

Arbitro: Fabio Maresca (sezione di Napoli)

Var: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze)

Ammoniti: 25' Veretout, 37' Romero

Espulsi: -

Marcatori: 5' Under, 43' Biraschi (ag), 45' Pandev

Marco Deiana