BRESCIA BALOTELLI CORINI CAGLIARI / Il Brescia rimonta il Cagliari e poi si fa raggiungere dal rigore di Joao Pedro. A calamitare l'attenzione, però, è stato il caso Balotelli, espulso dall'arbitro Giua per la reazione in seguito al primo cartellino giallo.

Nel postpartita sono arrivate le parole di Eugenioa 'Sky Sport': "Mario nervoso perché diffidato prima di? Probabilmente è stato così, anche perché il giallo secondo noi era eccessivo, perché lui non vede l’avversario. E’ andata così, dispiace perché era entrato per farci vincere e abbiamo giocato gli ultimi minuti in inferiorità. Stavolta, però, abbiamo retto e abbiamo portato a casa un punto. Balotelli in panchina? La valutazione è stata sulla partita precedente, visto che Mario non si è allenato martedì e mercoledì. Io avevo bisogno di compattezza e condizione atletica, ho preferito giocare con Donnarumma e Torregrossa che si conoscono bene".