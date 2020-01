LECCE INTER LIVERANI / Felice per la prestazione del suo Lecce contro l'Inter, Liverani ha rilasciato alcune parole dopo la partita pareggiata: "Come presentazione diventa impari, ma a volte i pronostici vanno seguiti. La squadra ha fatto un'ottima partita, ha creato grandi problemi a una squadra che concede solitamente molto poco - le sue parole a 'Sky Sport' - Il Lecce ha creato tanto, abbiamo concesso il giusto a una squadra straordinaria. Il risultato premia tanto la squadra, che ha avuto un momento difficile. Non ho mai usato alibi, ma quando mancano sei o sette giocatori diventa difficile alzare la competizione durante la settimana.

Questo gruppo quando ha potuto essere nella totalità, ci sono stati allenamenti con intensità e competitività. Solo tramite questo noi possiamo arrivare a vincere.? Le rose sono molto differenti, l'Inter ha un allenatore che ha inciso ed è lì attaccata. La Juve è avanti nella totalità della rosa".

Il tecnico ha poi analizzato le voci di mercato: "E' talmente semplice il mercato del Lecce. Abbiamo sintonia e abbiamo scelto, poi i tempi del mercato non possono essere velocissimi. Abbiamo individuato le caratteristiche da prendere anche per aumentare la competitività negli allenamenti".