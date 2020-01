CALCIOMERCATO INTER CESSIONE VECINO / Inter alle prese con svariati cambiamenti nella zona nevralgica del campo. Molteplici sono i profili in odore di cessione già in questa sessione di calciomercato, considerando anche gli obiettivi importanti di Marotta in chiave rinforzi. Così, tramite un sondagio sul profilo ufficiale Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower un parere sul calciatore da cedere: clicca qui per restare aggiornato.

Per il 56,5% dei votanti, è Matiasil calciatore da cedere, mentre il 24,6% preferirebbe l'addio di Roberto. Solo il 18,8%, invece, opta per la partenza di

