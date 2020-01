Lecce-Inter, il Var salva Conte: la decisione di Giacomelli

LECCE INTER VAR SENSI BABACAR /Lecce-Inter si chiude sullo 0-0 al primo tempo, con tanto di brividi per i nerazzurri nei secondi finali. I pugliesi vanno in contropiede, Mancosu trova Babacar in area dall'altra parte e sul colpo di testa dell'attaccante giallorosso Sensi respinge.

Immediate le proteste dei padroni di casa, conche assegna il calcio di rigore per il tocco di mano del centrocampista nerazzurro. Dopo pochi secondi arriva l'intervento del Var, con il direttore di gara che va all'on field review e poi decide di annullare la decisione del penalty a favore del. Il braccio di Sensi è molto stretto e attaccato al corpo, l'arbitro lascia il risultato sullo 0-0 tra le proteste animate dei pugliesi.