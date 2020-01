CALCIOMERCATO MILAN UDINESE SAN SIRO / Dirigenza Milan a gran completo a San Siro. Sorrisi e soddisfazione per il successo arrivato all’ultimo secondo grazie a Rebic (doppietta) e al solito Theo Hernandez, due degli acquisti dell’ultima sessione di calciomercato. Tra i migliori in campo anche Bennacer e Leao. Crescono dunque gli acquisti estivi anche grazie a Zlatan Ibrahimović.

Lo svedese, non ancora al 100%, ha comunque dato il suo apporto anche quest’oggi , risultando importante in occasione del terzo gol ma sono il suo carisma e la sua esperienza che stanno dando una mano a tutto il. I ‘musi lunghi’ si sono, invece, visti al termine della partita sul terreno di gioco: in campo i maggiori indiziati a lasciare Milanello,insieme aper degli esercizi. Nessuno di loro ha trovato spazio contro l’Udinese e nei prossimi giorni potrebbero essere i veri protagonisti del calciomercato Milan.