Milan-Udinese, Rebic: "Testa già al Brescia. Ecco com'è giocare con Ibra"

MILAN UDINESE ZONA MISTA REBIC / Il Milan batte l’Udinese all’ultimo respiro grazie a Rebic e si avvicina all’Europa.

Al termine del match di San Siro ha parlato in zona mista proprio l’autore della doppietta: “Sono stati tre punti importanti quelli di oggi, ora testa al. Giocare conè importante sia per me che per il resto della squadra. Ci dà una mano importante con la sua qualità e la sua esperienza”.