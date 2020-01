VOTI PRIMO TEMPO LECCE INTER / A reti inviolate il primo tempo. Il Lecce si preoccupa solo di difendere e chiudere gli spazi alla squadra di Conte. Sporadiche ripartenze in contropiede non finalizzate bene. La prima palla gol del match è di Mancosu che solo davanti ad Handanovic spreca un’occasionissima. All’Inter dopo i primi quarantacinque minuti è mancato solo il gol, ma è questione di tempo. Pieno controllo dei nerazzurri, Brozovic tra i migliori, prima colpisce il palo e poi chiama in causa Gabriel che risponde con due buone respinte.

Nei minuti di recupero Giacomelli assegna un rigore ai padroni di casa per presunto fallo di mano di Sensi, richiamato dal Var ritorna sui suoi passi.

TABELLINO

LECCE-INTER:0-0

LECCE(5-3-2): Gabriel 6; Rispoli 5,5, Dell’Orco 6, Lucioni 6, Rossettini 6, Donati 5,5; Deiola 6, Petriccione 6, Mancosu 5,5 ; Babacar 5, Lapadula 5 . A disp.:Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Falco, Meccariello, Gallo, Maselli, Majer, Tachtsidis. All. Liverani

INTER(3-5-2): Handanovic 6 ; Godin 6, De Vrij 6, Skriniar 6; Candreva 5,5, Barella 5, Brozovic 6,5, Sensi 6, Biraghi 5,5 ; Lukaku 6, Lautaro 6. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Agoumé, Bastoni, Sanchez. All. Conte

Marcatori:

Arbitro: Giacomelli sez. di Trieste

Ammoniti: 20’ Donati (L), 32’ Candreva (I)

Espulsi: