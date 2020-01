MILAN UDINESE PIOLI / Le parole di Stefano Pioli dopo Milan-Udinese, con il successo dei rossoneri commentato dal tecnico su 'DAZN': "Siamo partiti contratti, l'Udinese fisicamente stava meglio di noi e si è visto. Quando ho fatto le scelte mercoledì in coppa, speravo di farne altre oggi ma qualche giocatore non ha recuperato per questo sono ancora più soddisfatto. Sono contento per i giocatori: in passato lavorando bene, non siamo riusciti a raccogliere quanto seminato, ora ci siamo riusciti e dobbiamo continuare così.

PRIMO TEMPO - "Subire un gol così ci ha tolto di lucidità e fatto perdere le distanze.

Ci serviva più movimento e un giocatore più vicino a Ibra: comunque nel primo tempo siamo stati pericolosi, venti tiri in tutto il match, significa che abbiamo fatto la partita".

CARATTERE E IBRAHIMOVIC - "Sono i risultati che danno convinzione e fiducia: hai visto la peggior versione della squadra a Bergamo, nelle altre partite ce l'eravamo sempre giocata. Lo spirito c'è sempre stato, dopo l'Atalanta abbiamo reagito alla grande. Poi confermo che l'arrivo di Ibrahimovic ci ha dato tanto. Ora dobbiamo continuare così: ho chiesto una settimana perfetta e l'abbiamo ottenuta. Non vinceremo mai una partita facile ma abbiamo una convinzione maggiore che il gol ce l'abbiamo".

MANCANZA EQUILIBRIO - "Sì, è stata una partita di intensità e poca lucidità. Abbiamo concesso occasioni ma non eravamo messi male. A volte le partite nascono in un certo modo ed è difficile frenare i calciatori: c'erano giocatori di grande gamba e chi vinceva i duelli poteva mettere in difficoltà gli avversari. Poi Donnarumma ci ha aiutato nei momenti difficili".