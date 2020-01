CALCIOMERCATO INTER MAROTTA ROMA POLITANO SPINAZZOLA ERIKSEN GIROUD / L'Inter continua a essere grande protagonista di questi giorni di calciomercato. A partire dall'affare Eriksen, oltre a Giroud e allo scambio saltato con la Roma per Politano e Spinazzola. Il dg nerazzurro Beppe Marotta ha parlato di tutte le trattative calde ai microfoni di 'Sky Sport':

ERIKSEN - "E’ del Tottenham, sappiamo che va a scadenza. Non è vero che facevamo finta di non conoscerci quando ero a cena con il suo agente. Il fatto di essere a cena con il procuratore anche di Eriksen è lecito, consentito dal regolamento e non limitante. Da qui a dire che arriverà ora o a giugno ce ne passa, la concorrenza è tanta".

GIROUD E MOSES - "Stiamo lavorando tutti per imbastire delle trattative, il rischio di non arrivare a conclusione c’è e può capitare. Noi abbiamo parlato con l’entourage di Giroud, andranno fatte valutazioni quando si incastreranno altre operazioni di mercato. Sì, potrebbe essere legato a Politano.

Moses? E’ uno dei candidati per la fascia".

POLITANO-SPINAZZOLA - "C’è stato un clamore mediatico eccessivo, nel massimo rispetto di Spinazzola, che è un ottimo ragazzo e professionista che ho avuto il piacere di conoscere alla Juventus. Nel calcio le trattative. prima di essere definite, devono passare attraverso l’espletamento di valutazioni tecniche, economiche, fisiche e mediche. Al termine di queste valutazioni la società si è trovata nelle condizioni di non poter arrivare a una definizione. Io ho tempestivamente comunicato al mio collega omologo della Roma che non si poteva arrivare a una firma contrattuale. Non è la prima volta che accade. Anche il nostro Santon non ha trovato collocazione a seguito di situazioni analoghe per ben tre volte. Le valutazioni devono essere approfondite quando si tratta di un’operazione da 55 milioni tra cartellino e ingaggio. E’ giusto che la società faccia tutte le valutazioni. La foto fatta da Poltano con la sciarpa della Roma non dipende dalla nostra gestione. Spinazzola non ha fatto nessuna foto con noi, questa è una prima riflessione. Nel calcio queste cose capitano, l’espletamento di quel tipo di valutazioni sono obbligatorie da parte nostra viste le cifre in ballo. A Politano, a cui va da parte nostra il massimo del rispetto, abbiamo spiegato la situazione. E’ un professionista abituato a convivere con questa realtà. E’ di nostra proprietà e valuteremo il suo futuro. Oggi è un nostro giocatore, da qui alla fine del mercato saranno fatte valutazioni".