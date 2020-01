MILAN UDINESE REBIC THEO HERNANDEZ / Gol d'autore a San Siro. In Milan-Udinese è arrivata la prima rete stagionale di Rebic. Il croato, subentrato ad uno spento Bonaventura, ha sfruttato in pieno un assist di Conti, battendo così un incolpevole Musso. L'ex Eintracht Francoforte non si ferma e nel finale sigla la sua personale doppietta, regalando tre punti d'oro ai rossoneri.

Il croato conferma così i progressi fatti nel match contro la Spal in Coppa Italia: davvero un nuovo acquisto per Stefano, che con il 4-4-2 recupera un calciatore che sembrava sul piede di partenza.In mezzo ai due gol di Rebic, il 2-1 firmato da, certifica poi l'importanza del terzino sinistro, acquistato in estate dal: il francese è diventato il capocannoniere della squadra con il sesto centro, staccandofermo a 5.