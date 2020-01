SERIE A MILAN UDINESE / Non sono mancate le emozioni nel lunch match della 20a giornata di Serie A: Milan-Udinese finisce 3-2 con i rossoneri che il successo nel finale di gara grazie ad Ante Rebic. Una partita che per la squadra di Pioli era nata male: al 7' erroraccio di Donnarumma e Stryger-Larsen che ne approfitta per portare in vantaggio i suoi. Nel primo tempo il Milan non riesce a pungere e si fa vedere poche volte dalle parti di Musso, reclamando un rigore per un tocco di braccio di Ekong. Nella ripresa la musica cambia: entra Rebic e trova subito il gol del pareggio. I padroni di casa su fiondano in avanti e lasciano spazio dietro ma è bravo Donnarumma in un paio di occasioni.

Al 72' rossoneri avanti con uno splendido tiro da fuori di Theo. Il tempo passa, il Milan sembra avere la vittoria in mano ma all'85' arriva il pareggio firmato da. In pieno recupero, ecco ancora una volta Rebic: gol vittoria e rivincita servita!

MILAN-UDINESE 3-2: 7' Stryger Larsen (U), 48' Rebic (M), 72' Theo Hernandez (M), 85' Lasagna (U), 93' Rebic (M)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48; Inter 46; Lazio 45; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma e Milan* 28; Torino* 27; Verona** 25; Napoli*, Fiorentina* e Udinese * 24; Bologna 23; Sassuolo* 22; Sampdoria* 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12.

*una gara in più

**una gara in meno