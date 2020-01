CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO DE LAURENTIIS / Un Napoli da incubo: terza sconfitta consecutiva in campionato, quarta in cinque partite dell'era Gattuso. Il cambio di allenatore non ha coinciso con il cambio di passo per la squadra partenopea che vede la zona europea sempre più lontana e inizia a temere di essere risucchiata in maniera incredibile nella lotta per non retrocedere, un po' come accaduto alla Fiorentina di Batistuta nel 1993.

Una prospettiva allarmante, come allarmanti sono le prestazioni degli azzurri: proprio contro i viola una squadra non solo senza gioco ma anche senza carattere e le scuse nel post gare di Gattuso non hanno attenuato la rabbia di Aurelio

Il patron azzurro ieri non era presente allo stadio ma dopo il ko ha avuto un contatto telefonico con l'allenatore: un colloquio nel quale De Laurentiis avrebbe fatto trapelare la propria rabbia per il momento della squadra, contestando a Gattuso la prestazione scialba e alcune scelte tecniche, come quella di schierare Luperto, in origine difensore centrale, come terzino sinistro per poi far dietrofront a metà tempo. Alta l'insoddisfazione per il presidente, tanto che - si legge su 'Gazzetta Sportiva' - se non fosse ora sulla panchina dell'Everton avrebbe richiamato Ancelotti alla guida della squadra.