JUVENTUS PARMA CONVOCATI SARRI / Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Parma, match valido per la 20a giornata di Serie A: i bianconeri dovranno fare a meno dello squalificato Bentancur che sconta l'ultimo turno di stop dopo l'espulsione in Supercoppa.

Fuori anche gli infortunati di lungo corso:

Ecco l'elenco completi dei convocati: 1. Szczesny 4. De Ligt 5. Pjanic 7. Ronaldo 8. Ramsey 10. Dybala 11. Douglas Costa 12. Alex Sandro 13. Danilo 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 20. Pjaca 21. Higuain 23. Emre Can 24. Rugani 25. Rabiot 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 41. Coccolo 77. Buffon