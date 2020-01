WHATSAPP DOWN DOMENICA 19 GENNAIO / Problemi con Whatsapp questa mattina, domenica 19 gennaio 2020: molte le segnalazioni degli utenti che lamentano il malfunzionamento della nota applicazione di messaggistica istantanea.

In particolare sono denunciati problemi nell'invio di messaggio multimediali, come foto e video. Inevitabilmente su Twitter l'hashtagè diventato di tendenza e sta spopolando. Non è la prima volta che l'applicazione, che fa parte del gruppo Facebook, presenta dei malfunzionamenti e manda in 'panico' gli utilizzatori più incalliti.