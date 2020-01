PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO MILAN UDINESE/ Il primo tempo tra Milan ed Udinese si chiude con la squadra ospite avanti 0-1. Dopo sei minuti i friulani passano in vantaggio grazie ad un errore in uscita di Donnarumma, che sbaglia completamente il tempo dell'uscita e lascia la porta spalancata all'accorrente Strygen Larsen che di prima insacca il gol del vantaggio ospite. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi senza riuscire a preoccupare mai il portiere avversario Musso. Nella seconda frazione i rossoneri dovranno alzare i ritmi per cercare di ribaltare il risultato

MILAN

G. Donnarumma 4.5

Conti 6.5

Kjaer 6

Romagnoli 6

Hernandez 5.5

Kessie 6

Bennacer 5

Bonaventura 6

Castillejo 6

Ibrahimovic 5.5

Leao 6

All.

Pioli 5

UDINESE

Musso 6

Becao 6.5

Ekong 6

Nuytinck 6

Stryger Larsen 7

Fofana 6.5

Mandragora 6

De Paul 6

Sema 6.5

Okaka 6

Lasagna 6.5

All. Gotti 7

Arbitro: Pairetto 6

TABELLINO

MILAN-UDINESE 0-1 (risultato parziale)

Milan: G. Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Castillejo, Ibrahimovic, Leao. A disposizione: Begovic, Donnarumma, Gabbia, Krunic, Paquetà, Suso, Rebic, Piatek. All. Pioli

Udinese: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, ter Avest, Opoku, Jajalo, Barak, Walace, Teodorczyk, Nestorovski. All. Gotti.

Arbitro: Luca Pairetto (sezione di Nichelino)

Var: Gianpaolo Calvarese (sezione di Teramo)

Ammoniti: 40' Bennacer

Espulsi:

Marcatori: 6' Stryger Larsen

Marco Deiana