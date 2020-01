Calciomercato Milan, conferme da San Siro: Kessie al centro del progetto, Paqueta-Suso no!

CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA SUSO KESSIE / Non c'è spazio per Paqueta e Suso. I due calciatori continuano ad essere esclusi da mister Pioli, che conferma l'undici visto contro il Cagliari, fatta eccezione degli infortunati Calabria, Musacchio e Calhanoglu, sostituiti da Conti, Kjaer e Bonaventura. L'ennesimo segnale dunque di come il brasiliano e lo spagnolo non siano proprio al centro del progetto e il Milan è pronto a valutare le offerte che arriveranno in questo mercato. Vendere l'ex Flamengo, ad oggi, però, appare alquanto complicato: servono circa 35 milioni di euro per non fare minusvalenza e solo il Psg di Leonardo appare disposto ad avvicinarsi a queste cifre.

Molto più facile cedere, invece, l'ex Liverpool, che piace in Spagna e alla Roma. Dopo il mancato accordo con l'Inter per lo scambio, Suso potrebbe tornare di moda e fare plusvalenza per il Milan non sarebbe certo difficile, essendo a bilancio a meno di un milione. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Ancora panchina per Piatek, che nonostante le offerte dall'Inghilterra è intenzionato a giocarsi le sue carte fino all'ultimo. Sembra cambiare, invece, il futuro di Kessie. E' davvero complicato che l'ivoriano lasci Milanello - se non per offerte importanti sui 30 milioni di euro - essendo tornato al centro del progetto nel 4-4-2. Nella rosa a disposizione di Pioli, infatti, ci sono tante mezzali e pochi mediani puri, in grado di interpretare il ruolo come l'ex Atalanta