CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BERNARDESCHI / "Al momento, è una cosa che non esiste. Per quello che so, è un giocatore che non mi lascerà": così Maurizio Sarri ha risposto ieri in conferenza stampa a chi chiedeva di Federico Bernardeschi, tornato improvvisamente uomo mercato con il ritorno d'attualità dello scambio con Rakitic.

L'assepotrebbe intensificarsi nei prossimi giorni: come raccontato da Calciomercato.it c'è già il sì del croato all'approdo in bianconero , mentre tutto è ancora da sistemare per quando riguarda gli aspetti economici tra i club e trae i catalani.

Calciomercato Juventus, scambio Rakitic-Bernardeschi: prossimi giorni decisivi

I prossimi giorni saranno decisivi: le parti si riaggiorneranno per vedere se c'è la possibilità di trovare un'intesa. Il Barcellona dovrebbe offrire un conguaglio economico ai bianconeri e proprio sulla cifra di questo corrispettivo economico potrebbero nascere complicazioni. Ad ogni modo la trattativa va avanti e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.

