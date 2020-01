CALCIOMERCATO GUARDIOLA PSG / Nonostante le continue smentite e le sue dichiarazioni pubbliche sull'intenzione di rimanere al ManchesterCity, il nome di Pep Guardiola continua ad infiammare senza sosta il calciomercato. Accostato a più riprese anche alla Juventus, il manager spagnolo è soprattutto nel mirino del Paris Saint-Germain.

Giorni fa sono circolate nuove voci in Francia che, ora, trovano conferma anche in Inghilterra dove è il 'Daily Express' a rilanciare con forza il tentativo del ricchissimo club francese per Guardiola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE>>> Psg, numeri da urlo per Icardi

Secondo quanto si legge sul tabloid, il Psg avrebbe già deciso di cambiare guida tecnica a fine stagione congedando Tuchel per puntare su un allenatore in grado di far fare un ulteriore salto di qualità al progetto. Il nome indicato, dunque, è quello dell'ex Barcellona e Bayern Monaco per il quale sarebbero già iniziate le manovre di avvicinamento con un'offerta contrattuale che viene definita enorme: i vertici del club parigino sarebbero addirittura disposti ad accontentare ogni richiesta di ingaggio avanzata dall'allenatore, promettendo anche grandi investimenti sul mercato. In scadenza nel 2021 col City, Guardiola pubblicamente non ha mai aperto alla possibilità di cambiare aria fino ad ora. Vedremo se il pressing del Psg potrà fargli cambiare idea.