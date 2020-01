Atletico Madrid, nuova offerta per anticipare il colpo Cavani

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID CAVANI / Duro colpo per l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone che dopo una serie di tre vittorie consecutive cade sul campo dell'Eibar con un secco 2-0 e scivola a 8 punti dalla vetta della classifica.

La crisi di gol continua (tutte le altre concorrenti in zona Europa hanno segnato di più) e si fa sempre più evidente la necessità di inserire un calciatore con un certo feeling con il gol per sbloccare la situazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La scelta ormai da tempo è ricaduta su Edinson Cavani, con il quale sarebbe già stato raggiunto un accordo in vista della sua partenza a parametro zero dal Paris Saint-Germain in estate. Un colpo importante, di cui però l'Atletico ha bisogno subito e per questo sta cercando in ogni modo di accelerare i tempi del suo sbarco a Madrid. Secondo quanto riferisce il transalpino 'L'Equipe', anche nelle scorse ore la dirigenza del club si sarebbe fatta avanti bussando alle porte del Psg con un'offerta da 10 milioni di euro per il suo cartellino. Cifra rilevante, visto che per giugno sarà ingaggiabile a parametro zero. Ma ancora non sufficiente: 'RMC Sport' scrive infatti che i parigini avrebbero respinto la proposta, decisi a lasciar partire 'El Matador' solo a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Atletico, Cavani rompe col PSG: svelata la sua frase