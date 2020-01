MILAN OLMO CALCIOMERCATO BARA DINAMO ZAGABRIA / Dani Olmo sembra essere l'obiettivo numero uno per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan. Il club rossonero ha intensificato i contatti con la Dinamo Zagabria per arrivare al classe 1998.

Per il talentuoso spagnolo dellaservono 30 milioni di euro. Il Milan, con Zvonimirche starebbe insistendo in modo particolare per concludere la trattativa, sarebbe pronto ad offrirne 20 per avere subito a disposizione il giocatore, il cui contratto con il club croato scade nel 2021. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Milan, l'agente di Olmo nega le commissioni

A rallentare la trattativa e a rappresentare un problema sembrerebbero essere le richieste dell'agente del giocatore, in particolare la richiesta di 7,5 milioni di euro di commissioni. Andy Bara, procuratore dello spagnolo, ha però smentito questa vicenda. "Se Dani vuole trasferirsi al Milan io non glielo impedirò. Se lui, il Milan e la Dinamo dovessero trovare l'accordo allora andrà a Milano. Quando Dani ha lasciato la Spagna cinque anni fa, né io né suo padre ci siamo opposti e lui è arrivato in Croazia. Secondo i croati di 'Sportske Novosti', la Dinamo Zagabria nel frattempo attende però offerte dalla Germania. In Bundesliga ci sono club interessati al giocatore, in particolare Bayer Leverkusen e Lipsia. Boban comunque preme, anche se un altro ostacolo sembra rappresentato, oltre che dalle vicende con l'agente, anche dal fatto che il Milan difficilmente disputerà la Champions League nella prossima stagione.

