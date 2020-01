CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO / Scuro in volto per la brutta prestazione del suo Napoli contro la Fiorentina, Gennaro Gattuso ha parlato in maniera sibillina analizzando il momento della sua squadra e le prospettive future: "Da parte mia c'è grande preoccupazione, ero convinto che oggi venisse fuori una grande prestazione e invece abbiamo sbagliato tutto. E' una squadra che non ha furore agonistico - le sue parole a 'Sky Sport' - Bisogna riflettere bene su quale direzione andare. Per la prestazione di oggi un allenatore deve riflettere bene. Il primo responsabile è l'allenatore che sceglie gli uomini per andare in campo. Non mi piace parlare di alibi, io e i miei giocatori siamo privilegiati a fare questo mestiere. Per uscirne serve veleno, gli occhi della tigre".

Stuzzicato sul suo coinvolgimento nel progetto, Gattuso ha chiarito: "Ci mancherebbe, sono qui mica per stare un mese o due mesi? Ho grande responsabilità, le soluzioni dobbiamo trovarle io e i componenti del mio staff. La squadra deve cominciare ad avvertire quello che stiamo combinando. Stiamo rischiando e giocando col fuoco. Mi devo chiedere tante cose".

In conferenza stampa, Gattuso ha spiegato nuovamente la sua posizione: "Dimissioni? No, sapevo a cosa andavo incontro. Mi piace combattere e andare alla ricerca della soluzione. La mia bravura deve essere entrare nella testa dei giocatori e capire chi davvero sta pensando a 360 gradi a questa situazione. Tanti giocatori si stanno giocando il futuro, quando giochi male la paghi a caro prezzo nel corso della carriera. Non so cosa arriverà dal mercato, c'è una lista e bisogna che esca qualcuno per aspettare qualche rinforzo. Allan? So perché è arrabbiato, non sta bene fisicamente e sta dando il massimo".