NAPOLI FIORENTINA RITIRO GATTUSO / Terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite. Il Napoli, dopo una prova altamente negativa, anche stasera è stato battuto al 'San Paolo', dove la buona Fiorentina di Iachini ha vinto con merito grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. Così, come riportato da 'Sky Sport', dopo l'ennesima delusione stagionale da stasera la squadra si riunirà in ritiro.

Gennaroha spiegato cosa è successo negli spogliatoi a fine gara: "Ritiro? Decisione presa dalla squadra, dobbiamo guardarci e parlarci. Questa è una squadra che deve iniziare a dirsi le cose in faccia secondo me. Dobbiamo guardarci negli occhi e farci un bell'esame di coscienza". Clicca qui per restare aggiornato.

