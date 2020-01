NAPOLI FIORENTINA CHIESA / Felice per il gol nella vittoria della sua Fiorentina contro il Napoli, Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo il fischio finale: "Il mister ci ha dato una grande mano per ritornare in forma fisica, abbiamo fatto una grandissima prova insieme e uniti - le sue parole a 'Dazn' - Appena è arrivato abbiamo parlato e ci siamo capiti subito su quello che volevamo fare. Vogliamo scalare la classifica perché ci troviamo in una situazione non bella. Il mister mi ha parlato subito benissimo.

Ruolo? Sono abituato a giocare sulla fascia, devo migliorare tantissimo e cercherò di fare sempre i movimenti giusti.? Sta facendo un grandissimo campionato, è un valore in più e siamo fortunati ad averlo in squadra. E' anche un grande amico.? Dispiace, siamo amici e lui è fenomenale. Spero si riprenda presto". Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, show a Napoli | Juve-Inter per il doppio colpo