CALCIOMERCATO JAMES RODRIGUEZ EVERTON REAL MADRID ANCELOTTI / E' stata una delle telenovela dell'ultima estate di mercato: dopo aver corteggiato a lungo James Rodriguez, Carlo Ancelotti e il Napoli sono stati costretti ad alzare bandiera bianca davanti alle resistenze di Florentino Perez e del suo Real Madrid. Il colombiano, rientrato dal prestito con il Bayern Monaco, è rimasto in Spagna ma la sua prima parte di stagione è stata tutt'altro che indimenticabile.

Real Madrid, Ancelotti ci riprova: nuovo tentativo per James Rodriguez

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'As', James Rodriguez così sarebbe nuovamente finito fuori dai piani del Real Madrid e di Zinedine Zidane. Il nome del colombiano non c'era nell'elenco dei convocati di Zidane stilato per il match di quest'oggi contro il Siviglia: in pole ci sarebbe così proprio l'Everton di Carlo Ancelotti, che ha fatto rendere al meglio il trequartista ex Monaco e che ha cercato a tutti i costi di portarlo a Napoli nella scorsa estate.

