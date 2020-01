REAL MADRID SIVIGLIA MONCHI DE JONG / Scoppia la polemica dopo Real Madrid-Siviglia, gara della 20a giornata della Liga spagnola. I ragazzi di Zidane hanno vinto 2 a 1 tra l'ira dei tifosi ospiti, che al minuto 29 hanno visto annullare il gol segnato da de Jong (andato poi in rete nel secondo tempo) dopo l'ausilio del Var.

Anche l'ex romanista, dirigente del Siviglia, si è espresso con parole chiare: "Se avessero annullato il secondo gol, sarei sceso in campo e avrei ritirato la squadra - le sue parole riportate da 'Mundo Deportivo' - Tutti hanno visto l'azione. Non ci sono analisi tecniche o tattiche dopo questa partita. Mi rifiuto di analizzare il gioco tatticamente o tecnicamente perché quella giocata è molto importante ed è assurdo analizzare la partita da quel momento". Clicca qui per restare aggiornato.