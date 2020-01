DIRETTA JUVENTUS PARMA FORMAZIONI / La sconfitta in Coppa Italia contro la Roma non può certo cancellare l'ottimo girone d'andata disputato dalla squadra di D'Aversa. Posticipo serale delle 20.45, Juventus-Parma è anche la partita di Kulusevski, già acquistato dai biacnoneri per 35 milioni più 9 di bonus e lasciato in prestito ai Ducali fino al termine del campionato.

Complice l'assenza di Gervinho, toccherà soprattutto a lui tentare di scardinare la difesa bianconera che dovrà fare a meno disino a fine stagione. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Kucka. ALL.: D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51; Inter 47; Lazio 45*; Roma 38; Atalanta* 35; Cagliari 30; Parma e Milan 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Fiorentina, Bologna e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia 15; Genoa 14, Spal* 12.

*una gara in meno