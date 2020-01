DIRETTA GENOA ROMA FORMAZIONI / Il successo in casa del Parma con il relativo passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia ha rappresentato per Paulo Fonseca una piccola boccata d'ossigeno dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Juventus. Ad una settimana dal derby contro la Lazio, Genoa-Roma rappresenta un appuntamento da non fallire per i giallorossi in chiave Champions League.

Abituata da inizio stagione all'emergenza infortuni, la squadra giallorossa dovrà fare a meno anche di Mirante e Perotti, mentre i padroni di casa dovranno rinunciare a capitan, squalificato dal giudice sportivo. Calciomercato.it segue la sfida di Marassi in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-ROMA



Genoa (3-5-2) - Perin; Goldaniga, Romero, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Roma (4-2-3-1) - Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Santon; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Under; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48*; Inter 47; Lazio 45*; Atalanta* e Roma* 35; Cagliari 30; Parma* e Milan 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Fiorentina, Bologna e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Brescia 15; Genoa * 14, Spal* 12.

*una gara in meno