DIRETTA LECCE INTER FORMAZIONI / Dopo il pareggio casalingo contro l'Atalanta, Antonio Conte spera nel ritorno immediato alla vittoria per mettere pressione alla Juventus, impegnata questa sera in caso contro il Parma. In programma alle ore 15, Lecce-Inter rappresenta quasi un'ultima spiaggia per Fabio Liverani, reduce da quattro sconfitte consecutive e senza vittorie in campionato dal lontano 30 novembre (1-0 in casa della Fiorentina). L'allenatore nerazzurro ritrova Barella e Skriniar, che hanno scontatto la squalifica la scorsa settimana contro gli orobici.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Via del Mare' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-INTER

Lecce (3-5-2): Gabriel; Rispoli, Dell'Orco, Lucioni; Rossettini, Deiola, Petriccione, Mancosi, Donati; Babacar, Lapadula. All. Liverani

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48; Inter 46; Lazio 45; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma e Milan* 28; Torino* 27; Verona** 25; Napoli*, Fiorentina* e Udinese * 24; Bologna 23; Sassuolo* 22; Sampdoria* 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12.

*una gara in più

**una gara in meno