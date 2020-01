Borussia Dortmund, clamoroso Haaland: esordio con vittoria e tripletta

BORUSSIA HAALAND TRIPLETTA / Erling Haaland è un predestinato e lo straordinario esordio con la maglia del Borussia Dortmund ne è la conferma definitiva. Il 19enne è sceso in campo al minuto 56 della sfida in trasferta ad Augsburg con i gialloneri in svantaggio 3-1, e ha totalmente ribaltato la sfida con un'incredibile tripletta in appena 23'.

Il risultato finale sarà 5-3 (, doppietta,sono gli altri marcatori), ma a far notizia, più della vittoria del Borussia (ora a quattro punti dalcapolista, che però, ha una gara in meno) è la prestazione dell'ex Salisburgo, che anche al suo esordio in Champions aveva messo a segno tre reti. I circa 45 milioni investiti per portarlo al Westfalenstadion assumo già le sembianze di un affare storico.

