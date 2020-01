LAZIO SAMPDORIA IMMOBILE / Soddisfatto per la roboante vittoria della sua Lazio contro la Sampdoria, Ciro Immobile ha rilasciato alcune parole a fine gara: "Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare niente perché la Samp veniva da un buon momento e siamo stati bravi a metterla su un binario favorevole - le sue parole a 'Sky Sport' - L'Importante è continuare su questa scia senza fare voli strani. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, ce lo ripetiamo ogni giorno a Formello.

Io vedo i più dieci punti su, ma se continuiamo così perché non crederci?". Clicca qui per restare aggiornato.

Stuzzicato sul record di gol in una singola stagione di Serie A, raggiunto da Higuain a quota 36 marcature, Immobile ha esternato il suo pensiero: "E' un record molto bello, ci è riuscito solo il 'Pipita' ma con questo entusiasmo possiamo continuare a fare bene e io sono agevolato da questo".