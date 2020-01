Roma, Zaniolo risponde al coro dei tifosi della Lazio: "Fate pena!"

ROMA ZANIOLO CORO LAZIO / Nicolò Zaniolo, dopo l'infortunio al legamento crociato che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa cinque mesi, ha ricevuto la solidarietà di tutto il mondo del calcio. Durante il match tra Lazio e Sampdoria, però, la tifoseria laziale si è resa protagonista di un coro deprecabile per prendere in giro il rivale giallorosso: "Oh Zaniolo salta con noi". L'attaccante della Roma ha pubblicato un video del coro in questione attraverso il suo profilo Instagram commentandolo con un "fate pena... tutti", salvo poi ripensarci e rimuovere il contenuto multimediale pochi minuti dopo.

Sufficienti, però, affinché la sua risposta facesse subito il giro del web.

