SERIE A LAZIO SAMPDORIA / Una super Lazio abbatte anche la Sampdoria e continua a puntare la vetta della classifica. La parola scudetto, dopo undici vittorie di fila, non sembra più un tabù per la squadra di Inzaghi, che oggi, anche grazie alla tripletta dello scatenato Immobile, ha rifilato un perentorio 5 a 1 ai ragazzi di Ranieri, apparsi poco concentrati per l'intera partita.

Così, la risposta ai biancocelesti è attesa nella giornata di domani, quando in campo, per la 20a di, scenderanno(contro il) e(contro il). Intanto, per una notte, la Lazio (che deve ancora recuperare la sfida rinviata contro il Verona) si posiziona a meno tre punti dal primo posto: clicca qui per restare aggiornato.

Lazio-Sampdoria 5-1: 7' Caicedo (L); 17', 20', 65' Immobile (L); 54' Bastos (L); 70' Linetty (S)

Classifica Serie A: Juventus 48; Inter 46; Lazio 45; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma 28; Torino 27; Verona e Milan 25; Napoli e Udinese 24; Bologna 23; Fiorentina 21; Sassuolo e Sampdoria 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12