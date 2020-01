Calciomercato Inter, Lazaro ai saluti: l'agente è in Inghilterra, le ultime

CALCIOMERCATO INTER LAZARO / Il mercato dell'Inter va avanti, nonostante l'inatteso stop dello scambio Spinazzola-Politano. Ufficializzato l'acquisto di Young, i nerazzurri continuano a lavorare sulle corsie esterne, cercando innanzitutto una nuova squadra a Valentino Lazaro.

Secondo 'Sky Sport', l'agente del calciatore si trova oggi aper trovare un accordo sullo stipendio dell'austriaco, che si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto. L'exsta per dire addio dopo una prima metà di stagione da oggetto misterioso: appena 513 minuti in campo finora, ripartiti in 11 presenze e tre competizioni.

