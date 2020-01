Calciomercato Juventus, scambio Rakitic-Bernardeschi: conferme in Spagna

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BERNARDESCHI / Juventus e Barcellona continuano a discutere del possibile scambio tra Bernardeschi e Rakitic.

Nonostante le smentite di rito di Maurizio Sarri, l'indiscrezione pubblicata ieri da Calciomercato.it trova conferme in Spagna: 'Mundo Deportivo', testata molto vicina alle vicende dei catalani, descrive la negoziazione in corso tra i club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, primo ok allo scambio Rakitic-Bernardeschi: ultime CM.IT

Per gli iberici l'idea sarebbe nata dalla Vecchia Signora, che ha proposto l'operazione agli azulgrana dopo il tentativo della scorsa estate: con l'addio di Valverde e l'avvento di Setien, l'affare ora è possibile ma molto dipenderà dal conguaglio economico dello scambio. La Juventus fa valere i sei anni in meno dell'italiano, il Barça la grande esperienza del centrocampista. Per ora, non c'è accordo, ma i contatti vanno avanti.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sarri su Bernardeschi: "Al momento, è una cosa che non esiste"

Calciomercato Juventus, futuro Rakitic: la decisione di Setien