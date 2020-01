Roma, retroscena Ziyech-Monchi: la frecciata del marocchino

CALCIOMERCATO ROMA ZIYECH MONCHI SIVIGLIA AJAX / Uno dei nomi particolarmente caldi legati al calciomercatoRoma nelle ultime sessioni di trattative è stato quello di Hakim Ziyech. Il marocchino è stato ripetutamente accostato ai giallorossi, ma è sempre rimasto all'Ajax.

Il giocatore, intervistato da 'AD Sportwereld', ha riferito interessanti retroscena di mercato sui giallorossi, sule sul rapporto con, sul quale si è espresso in termini molto duri. "Non penso per niente alla prossima estate e a un eventuale trasferimento - ha spiegato - Il Siviglia è stata un'opzione concreta la scorsa estate. Un bel club, ma c'era un direttore sportivo che un anno prima voleva portarmi alla Roma. Da lui non avevo saputo più niente e poi avrei dovuto raggiungerlo nella sua nuova squadra. Niente da fare, non mi lascio fregare. Per la prossima estate vedremo, per ora sto bene e penso a divertirmi qui. Mi trovo bene all'Ajax e mi piace vivere ad Amsterdam, se non sarà più così vedremo".