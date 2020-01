CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC SETIEN PUIG BARCELLONA / Dopo il colpo Kulusevski per la prossima stagione, il calciomercatoJuventus in entrata, almeno per quanto riguarda questa sessione di gennaio, sembrava chiuso. Bianconeri che si stanno concentrando principalmente sulle cessioni, eppure, qualcosa può cambiare, soprattutto a centrocampo, dove a Sarri servirebbe in effetti qualche innesto.

Riprende quota in particolare la pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, primo ok allo scambio Rakitic-Bernardeschi: ULTIME CM.IT

Il centrocampista croato è da tempo fuori dai piani del Barcellona, in questa stagione pochissime le apparizioni in campo. La situazione del giocatore sembra delinearsi ulteriormente con le ultime notizie dai blaugrana. 'Sport' riferisce infatti che il nuovo tecnico Quique Setien ha deciso di portare in prima squadra il talento della cantera Riqui Puig. Rakitic dunque sempre più ai margini, i bianconeri possono approfittarne.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba ha le idee chiare