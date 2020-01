CALCIOMERCATO INTER GRIFO/ Intervistato ai microfoni di '11 Freunde', Vincenzo Grifo, giocatore offensivo del Friburgo, ha parlato della sua infanzia dando anche un possibile indizio di calciomercato per il futuro: "Nella mia casa in Germania parlavamo italiano, le orecchiette di mia madre sono la cosa più buona per me".

Per le ultime notizie sui trasferimenti del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, Eriksen sempre più vicino: l'indizio

Grifo ha poi aggiunto: "In televisione guardavamo sempre il campionato italiano, io amo l'Inter. In occasione delle partite cantavamo sempre l'inno come dei matti".