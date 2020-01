CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN MOURINHO / Eriksen all'Inter, José Mourinho non ci sta. Nella conferenza stampa di venerdì pre derby col Watford, il tecnico del Tottenham non ha nascosto tutta la sua irritazione nei confronti del suo ex club e nello specifico di Conte accusandolo ingiustamente (pubblicamente non lo ha mai fatto, ndr) di aver parlato del possibile arrivo del danese in nerazzurro: "Inter ottimista? Se lo sono vuol dire che sono pronti a farci un’offerta, cosa che non è ancora avvenuta - ha risposto a muso duro - Chiedete all’agente, ne sa più di me. Io penso che non dovremmo parlare di giocatori di altre squadre. Chi lo ha fatto? Be', mi pare che Antonio (Conte, ndr) lo abbia fatto pubblicamente.

E invece io credo che gli allenatori non dovrebbero rispondere a domande su giocatori di altre squadre".

Calciomercato Inter, Mourinho si vendica: addio big con la clausola

L'operazione Eriksen è destinata ad andare in porto, al di là delle dichiarazioni di Mourinho che però non è escluso possa decidere di 'vendicarsi' già nel prossimo calciomercato estivo provando a mettere le mani su uno dei titolarissimi della squadra nerazzurra. Parliamo di Marcelo Brozovic, un centrocampista ormai completo che sicuramente permetterebbe agli 'Spurs' di compiere un bel salto di qualità a metà campo, specie dopo la partenza di Eriksen. Il croato, terzo giocatore della rosa interista più utilizzato (2.210') da Conte, è molto stimato dallo 'Special One' che potrebbe strapparlo al suo 'nemico' senza nemmeno andare a trattare con Suning. Nel contratto con la 'Benemata' in scandenza nel giugno 2022, infatti, il classe '92 ha una clausola risolutiva da 65 milioni di euro, una cifra nemmeno così considerati i folli prezzi del mercato moderno nonché decisamente alla portata dei londinesi.

