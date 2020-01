GENOA ROMA CONFERENZA FONSECA / La Roma, dopo due sconfitte consecutive, cerca i primi punti in campionato del 2020. Debutto nel girone di ritorno in casa del Genoa, per confermare il quarto posto in classifica per il quale è testa a testa con l'Atalanta. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca presenta la sfida in conferenza stampa, Calciomercato.it seguirà per voi i passaggi salienti.

MOMENTO - "La squadra è motivata, ci attende una settimana importante, ma stiamo bene a parte gli infortunati". SCELTE - "Cambio modulo? No, giocheranno Spinazzola e Santon".

PEROTTI - "L'argentino ha subito un trauma contro il Parma e non sarà tra i convocati, difficilmente potrà giocare con la Juventus".

KALINIC - "Va gestito, non può giocare due gare consecutive e domani riposerà".

CETIN - "Resterà con noi fino a fine staginoe. Kluivert? Prima dell'infortunio era in forma".

SPINAZZOLA - "Sta bene, si è allenato bene e domani giocherà. Lui è felice di stare qui".

PASTORE E MKHITARYAN - "Pastore sta lavorando sul campo, Mkhitaryan non è ancora pronto per le prossime due partite, ma potrebbe esserlo per la lazio".

MERCATO - "Cerchiamo un'ala che prenda il posto di Zaniolo".

