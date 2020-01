MILAN UDINESE CONFERENZA PIOLI / Il Milan si lancia nel girone di ritorno, deciso ad avviare la rimonta in classifica. I rossoneri, dopo la vittoria col Cagliari, cercano il bis contro l'Udinese. Grande attesa per Ibrahimovic, che vuole tornare al gol anche a San Siro.

Il tecnico rossonero Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match con i friulani, ecco le dichiarazioni salienti del tecnico raccolte da Calciomercato.it

"La squadra sta migliorando, ci deve essere consapevolezza di poter essere brillanti in attacco e anche di non subire gol - ha spiegato - Faremo il massimo per accontentare la spinta dei tifosi. Nel girone di ritorno dobbiamo partire col piede giusto e fare subito punti importanti. L'Udinese sta bene, ha un'ottima media punti e non sarà facile. Infortunati? Speravo di recuperare qualche giocatore in più. Calhanoglu non ci sarà, Donnarumma invece ha recuperato e credo possa giocare. Ibrahimovic ha alzato il livello anche in allenamento, averlo è una manna dal cielo. Suso e Paquetà? Le critiche ci stanno e devono far crescere. E' giusto che non siano soddisfatti se non giocano. Ma credo molto nelle loro qualità".