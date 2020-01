LECCE INTER CONFERENZA CONTE / L'Inter riparte dalla trasferta in casa del Lecce nella prima giornata del girone di ritorno. Gara 'di casa' per Antonio Conte, che vuole tornare alla vittoria dopo il pari con l'Atalanta per mantenere il passo della Juventus, tornata in vetta alla classifica da sola. Calciomercato.it seguirà per voi le dichiarazioni del tecnico pugliese in conferenza stampa, in cui si attendono anche importanti indicazioni di mercato.

LECCE - "Sta facendo il suo percorso. Fanno ottime gare e esprimono un buon calcio, giocano in maniera propositiva. Sono in lotta per la salvezza, al momento avrebbero raggiunto l'obiettivo. Hanno un bravo allenatore, non sarà facile. Tornare a casa? E' sicuramente una trasferta particolare, rappresenta sempre una grande emozione. E' la mia città, ho tutti i parenti giù. Ho esordito lì come giocatore, c'è un posto speciale nel mio cuore".

MOURINHO - "Le sue parole sono ordinaria amministrazione, ci conosciamo e tra noi non ci sono problemi".

PARTITA - "Di abbordabile non c'è niente, dobbiamo rimanere concentrati. Sappiamo di affrontare una squadra che ha voglia di fare punti, serve grandissima attenzione. Serve concretezza, è quello che mi aspetto".

YOUNG - "E' arrivato oggi, farà allenamento e inizierà ad allenarsi in gruppo la prossima settimana. Siamo una squadra che lavora da sei mesi, impossibile portarlo con noi già oggi. E' un giocatore esperto. Dove giocherà? Al Manchester United era duttile, giocava sia a sinistra che a destra. E' affidabile, di uno come lui abbiamo bisogno.

Giocatori come lui possono completare la rosa e possiamo avere meno stress in caso di assenze. Difficoltà tattiche? Visto il suo ruolo credo saranno nulle, non ci sono tantissime cose da fare come quinto sulla fascia, nella mia visione è un ruolo piuttosto semplice. L'unico problema potrebbe essere che ultimamente giocava poco, dovrò portarlo in una giusta condizione fisica".

ASPETTATIVE - "Voglio lo stesso livello dimostrato all'andata, dobbiamo ricominciare col piede giusto".

CORSA SCUDETTO - "Confermarsi non sarà semplice. L'unico modo è allenarci sempre di più, fare le cose con lo stesso entusiasmo".

MERCATO - "Se volevo già altri innesti? Andrò a Lecce col gruppo che conoscete e ne sono contento. Le voci? E' il periodo più difficile per un allenatore, devono essere gestite tante situazioni, i rumours dei giornali veritieri o meno portano dei virus da gestire all'interno di un gruppo. Non è facile, bisogna confidare nella professionalità dei ragazzi e nella loro capacità di concentrarsi sul campo. Non dobbiamo farci trascinare in altre situazioni".

VECINO E POLITANO - "Vecino non sarà a disposizione. Nel caso di Politano, era stata fatta una scelta tecnica, io ero d'accordo. Per altre cose dovete chiedere ad altri. Io sono sempre aperto al confronto coi giocatori, se lui o qualcun altro mi verranno a chiedere qualcosa, io li ascolterò. Non so come possa sentirsi il giocatore, è una situazione che andrà gestita. Nella sua testa, Matteo era già a Roma. Nei prossimi dodici giorni, valuteremo la situazione. Per quanto riguarda il mercato, c'è chi se ne occupa".