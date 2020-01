JUVENTUS PARMA CONFERENZA SARRI / La Juventus apre il girone di ritorno con il match casalingo contro il Parma. Bianconeri che vogliono confermare il primato in classifica ritrovato in solitaria davanti all'Inter, attesa per la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, in cui si farà chiarezza sulle condizioni di Cristiano Ronaldo, condizionato in settimana dalla sinusite. Calciomercato.it seguirà per voi le frasi salienti del tecnico bianconero.

Su Anastasi: "Vorrei spendere un ricordo per Anastasi, importantissimo per questo club e per il calcio italiano. Mi ricordo la finale degli Europei del '68, un grande giocatore, ma soprattutto un grande uomo".

Sull'attacco: "Vediamo come stanno i due attaccanti che hanno giocato contro l'Udinese, valuteremo nella giornata di oggi".

Sul Parma: "E' una squadra insidiosa che sa raccogliersi e ripartire bene. E' un match in cui il nostro atteggiamento deve essere estremamente attento nel non concedere ciò che potrebbe farli valorizzare.

La loro classifica è sorprendente, ma fino ad un certo punto, sono pericolosi e meritano la loro posizione attuale".

Su Kulusevski: "Spero che i nostri siano in grado di contenerlo e non credo che arrivi in questo mese. Inoltre mi auguro di vederlo al meglio fra sei mesi".

Su Ronaldo e Dybala: "A me sembra che l'argentino stia dando il suo meglio in tutte le soluzioni, è chiaro che abbiamo meno riferimento centralmente, ma è chiaro che abbiamo sempre creato e segnato e le difficoltà fra i due credo siano un falso mito".

Su Emre Can: "Non lo so, non ho delle preclusioni. Vedo le caratteristiche dei giocatori in settimana e poi scelgo, e un suo rilancio può essere possibile sempre e comunque".

Sul turnover: "Chi dà segnali di stanchezza riposa, quando ci sono partite così ravvicinate ed importanti viene fuori naturalmente".

Su Douglas Costa: "Ieri ha fatto solo una parte dell'allenamento, chiaramente viene da periodi di inattività. Non ha mai avuto grande continuità e può darsi che un minutaggio elevato può soffrirlo, oggi ci renderemo conto molto meglio di tutto".

Su Rabiot: "Soltanto per l'ambientamento ha avuto qualche problemi, ora ha trovato continuità, salute e fiducia. Sta diventando un giocatore presente nella fase difensiva, molto tattico e se continua così non mi meraviglia un riavvicinamento con la Nazionale".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI