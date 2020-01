CALCIOMERCATO INTER LAZARO NEWCASTLE /Con l'arrivo di Ashley Young sembrano chiudersi ancora di più le porte per Valentino Lazaro. L'esterno austriaco di origini angolane, che fin qui ha piuttosto deluso le aspettative e ha trovato poco spazio con Conte, può lasciare l'Inter già a gennaio. Possibile una partenza in prestito, con i club di Bundesliga come Lipsia e Werder Brema pronti a chiedere il giocatore. Attenzione però alla pista Premier.

Calciomercato Inter, assalto Newcastle a Lazaro

Secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror' i 'Magpies' sarebbero infatti pronti a formulare un'offerta per acquistare l'ex Hertha Berlino addirittura a titolo definitivo. Il club inglese sarebbe intenzionato a mettere sul piatto 21 milioni di euro per acquistare il giocatore austriaco. Un'offerta che potrebbe far vacillare l'Inter che potrebbe dunque ricavare una cifra importante da reinvestire poi sul mercato.

