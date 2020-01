CALCIOMERCATO ROMA FIORENTINA JUAN JESUS MILAN / Il suo nome è da tempo tra quelli in uscita nelle fila della Roma. Il Milan starebbe pensando di inserirlo nell'affare Under, ma su Juan Jesus pare esserci l'interesse di un'altro club della Serie A. E la squadra in questione è la Fiorentina. Il club viola è a caccia di rinforzi in difesa e uno dei profili seguiti è anche il mancino brasiliano classe 1991. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE ----> Roma, spunta l'ex gioiello del Manchester United

Calciomercato Fiorentina, piace Juan Jesus

Come riferisce 'Tuttosport', la società toscana sta valutando diversi nomi per rafforzare il proprio pacchetto difensivo e Juan Jesus è uno dei nomi graditi.

Il brasiliano è in uscita dalla Roma e può partire per una modica cifra. Con Bonifazi ormai sempre più vicino alla Spal , sembra essere proprio il sudamericano il primo nome della lista. I viola vorrebbero regalare aun'alternativa, possibilmente mancina, ai titolari. Se poi i toscani dovessero chiudere per il prestito diall', allora è probabile che possano poi accelerare per il passaggio a Firenze del difensore brasiliano.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, nuovi contatti per Shaqiri

Calciomercato Fiorentina, Pedro saluta: è in volo verso il Brasile

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Marcos Paulo