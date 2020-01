CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA PARATICI / Certi amori non finiscono. In tanti hanno ripreso nel corso delle trattative di mercato questa citazione in merito alla possibilità di riportare indietro un ex giocatore che abbia lasciato ricordi particolarmente significativi con un club. Per la Juventus è il caso di Paul Pogba. Il centrocampista francese resta il sogno di mercato bianconero di dirigenza, tifosi ed ex compagni. Già Higuain ha sottolineato come il giocatore sarebbe il benvenuto a Torino. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, Pogba non sostenibile per ora

Un nutrito gruppo di ex compagni, tra cui Dybala e Cuadrado, starebbe spingendo per il ritorno a Torino del francese. Lo riferisce 'Tuttosport', che sottolinea come per Pogba la Juventus sarebbe la prima scelta.

A complicare le cose per un affare a gennaio, più che l'interesse del Real Madrid, che starebbe virando su van de Beek , sarebbe la sostenibilità dell'operazione. Il giocatore e in particolare il suo agente Mino Raiola sono in rotta con il Manchester United , ma Fabionon ritiene percorribile il trasferimento del giocatore a gennaio. Più che per il costo del cartellino, che resta comunque elevato e si può abbassare grazie all'inserimento di contropartite tecniche, ad essere d'ostacolo è il discorso ingaggio che supererebbe i 30 milioni di euro lordi. La Juve riflette e ragiona su come imbastire la strategia, che potrebbe prendere quota da febbraio, una volta che Pogba tornerà in campo dopo l'infortunio alla caviglia.

